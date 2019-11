© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna la rassegna dei concorsi pubblici nata dalla collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.Tra le numerose opportunità si segnala, tra gli Enti centrali, il concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di funzionario amministrativo nel ruolo del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, il concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 21 sottotenenti di vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare, per l'anno 2020; l’Automobile Club d’Italia ha indetto concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di duecentoquarantadue posti nell'area C e aumento del numero dei posti per l'area B.In ambito campano diverse opportunità provengono dalle università tra le quali il concorso dell’Università di Salerno riservato, per esami, per la copertura di tre posti di addetto ufficio contabilità, economato e patrimonio, categoria C, a tempo indeterminato, per i Distretti dipartimentali e la selezione dell’Università di Napoli Federico II per titoli e colloquio, per la copertura di sedici posti di ricercatore a tempo determinato per la durata di anni tre, per vari Dipartimenti.Tra gli Enti Locali si segnala il concorso pubblico per esami del comune di Acerra, per la copertura di otto posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti al personale interno.Sempre molto attivi gli enti dell’ambito sanitario della Campania. Segnaliamo il concorso pubblico, per titoli ed esami, dell’Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi - Cotugno - CTO Napoli, per la copertura di nove posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Frattamaggiore.MINISTERO DELL'INTERNORETTIFICAPRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIGRADUATORIACORTE DEI CONTIGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀGRADUATORIAISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)MINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESARETTIFICAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALICONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)MINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 28 novembre 2019)MINISTERO DELLA GIUSTIZIAGRADUATORIAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 28 novembre 2019)MINISTERO DELL'INTERNORETTIFICAMINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALIAVVISOCAMERA DEI DEPUTATIAVVISOCAMERA DEI DEPUTATIAVVISOCAMERA DEI DEPUTATIAVVISOMINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALEGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEAVVISOMINISTERO DELLA GIUSTIZIAAVVISOENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILEGRADUATORIACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER I POLIMERI, COMPOSITI E BIOMATERIALI DI POZZUOLIGRADUATORIAGARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALIGRADUATORIAISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICAGRADUATORIAISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONICONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISOCONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE DI BARICONCORSO (scad. 24 novembre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI GENETICA E BIOFISICA «ADRIANO BUZZATI TRAVERSO» DI NAPOLICONCORSO (scad. 24 novembre 2019)ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARECONCORSO (scad. 24 novembre 2019)ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHEGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSOUNIVERSITÀ «PARTHENOPE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 8 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 22 novembre 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 22 novembre 2019)UNIVERSITÀ DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLICONCORSO (scad. 22 novembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 28 novembre 2019)UNIVERSITÀ DI NAPOLI FEDERICO IICONCORSO (scad. 28 novembre 2019)UNIVERSITÀ DI SALERNOCONCORSO (scad. 28 novembre 2019)UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 11 novembre 2019)UNIVERSITÀ «L' ORIENTALE» DI NAPOLICONCORSO (scad. 15 novembre 2019)COMUNE DI TERZIGNOCONCORSO (scad. 9 dicembre 2019)CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLICONCORSO (scad. 20 novembre 2019)COMUNE DI ALVIGNANOCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)COMUNE DI CALITRICONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)COMUNE DI NOCERA SUPERIORECONCORSO (scad. 11 novembre 2019)COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANORETTIFICACOMUNE DI ACERRACONCORSO (scad. 28 novembre 2019)COMUNE DI ACERRACONCORSO (scad. 28 novembre 2019)COMUNE DI CALITRICONCORSO (scad. 28 novembre 2019)COMUNE DI FURORECONCORSO (scad. 28 novembre 2019)COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDICONCORSO (scad. 28 novembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO NAPOLICONCORSO (scad. 8 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI MONALDI - COTUGNO - CTO NAPOLICONCORSO (scad. 8 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA» DI SALERNOCONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA «SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO» DI CASERTACONCORSO (scad. 28 novembre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD - TORRE DEL GRECOCONCORSO (scad. 28 novembre 2019)AUTOMOBILE CLUB D'ITALIACONCORSO (scad. 5 dicembre 2019)AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICAAGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLIRETTIFICA