Torna online la rassegna dei concorsi pubblici frutto della collaborazione tra Il Mattino e la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana.Molte le opportunità messe a bando nel territorio campano.Tra le altre si segnala il concorso presso il cComune di Napoli, con scadenza 4 ottobre 2019 ore 12 per la copertura di novantasei posti di agente di polizia municipale, categoria C1; il Comune di Nocera Inferiore mette a bando sette posti di funzionario, categoria D e sedici posti di istruttore. Molto attivi anche i comuni di Avella, di Capaccio Paestum e Gragnano.Si evidenziano inoltre diverse opportunità nel comparto sanità campano.Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro ha bandito un concorso per titoli ed esami per la copertura di diversi posti per personale amministrativo.Buona letturaMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIGRADUATORIACOMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRICONCORSO (scad. 9 novembre 2019)MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTIGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESACONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)MINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLA DIFESAGRADUATORIAMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTICONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMOCONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO PER L'ENDOCRINOLOGIA E L'ONCOLOGIA SPERIMENTALE «G. SALVATORE» - NAPOLICONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI RICERCA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI DI NAPOLICONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLIGRADUATORIASTAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)STAZIONE ZOOLOGICA «ANTON DOHRN» DI NAPOLICONCORSO (scad. 7 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHERETTIFICACONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHEAVVISO (scad. 3 ottobre 2019)ENTI LOCALICOMUNE DI NAPOLICONCORSO (scad. 4 ottobre 2019 ore 12.00)COMUNE DI NOCERA INFERIORECONCORSO (scad. 13 ottobre 2019)COMUNE DI NOCERA INFERIORECONCORSO (scad. 13 ottobre 2019)COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATECONCORSO (scad. 13 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI AVELLACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI CAPACCIO PAESTUMCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI CAPACCIO PAESTUMCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI GRAGNANOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI GRAGNANOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI GRAGNANOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI MONTEFUSCOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI MORCONECONCORSO (scad. 30 settembre 2019)COMUNE DI MORCONECONCORSO (scad. 30 settembre 2019)COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI SCAFATICONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI SCAFATICONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI SCAFATICONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)COMUNE DI CASORIACONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI CASORIACONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI CASORIACONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI CURTICONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI ROCCAPIEMONTECONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)COMUNE DI SIANOCONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)COMUNE DI SIANOCONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTACONCORSO (scad. 14 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTACONCORSO (scad. 14 ottobre 2019)AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO DI BENEVENTOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTACONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD – FRATTAMAGGIORECONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO – NAPOLICONCORSO (scad. 3 ottobre 2019)AUTORITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO DI AVELLINOCONCORSO (scad. 10 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVOROCONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVOROCONCORSO (scad. 6 ottobre 2019)