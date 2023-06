Il mare bagna Napoli ma non è per tutti

Il mare bagna Napoli eccome, ma non tutti i napoletani. Anche quest'estate, il cittadino che vuole accedere al fazzoletto di spiaggia libera con vista Vesuvio per immergersi nelle acque del golfo più instagrammato d'Italia, più che preoccuparsi della prova costume, dovrà accertarsi di trovare posto.

Perché se la stagione balneare è appena cominciata e quella turistica infiamma da mesi, la soluzione della lotteria del posto al sole a Posillipo, appena partita, più che ricordare La Capria sembra tratta da un racconto di Shirley Jackson. Spiagge libere, dice il nome del sistema comunale, ma il numero è chiuso e ci sono regole precise. Chi partecipa nella speranza di vincere il giorno appresso, se la gioca sul minuto. Alle categorie protette e a chi ha più di 70 anni è risparmiata la trafila della prenotazione online: il 5% dei posti è riservato a loro che, mentre scrivo, sono anche gli unici a poter ancora sperare di accedere alla spiaggia di Donn'Anna.

La discesa dal Bagno Elena e quella dal Bagno Ideal vedono il tutto esaurito, mentre in 10 possono ancora tentare di accaparrarsi un cantuccio sulla spiaggia delle Monache, scendendo dal Bagno Sirena.

In nome del distanziamento, in tempi pandemici abbiamo abdicato alla regola "a lietto stritto, cuccate mmiezzo"; oggi risuona il proverbio che dice "chi tardi arriva male alloggia", con un upgrade: si rischia di non alloggiare proprio. A meno di non pagare e lì, manco a dirlo, il posto c'è sempre o lo si fa uscire.