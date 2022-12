4

La Galleria delle armi spuntate

La Galleria Umberto, teatro di innumerevoli scempi e simbolo della città svilita, non è soltanto uno dei monumenti più importanti e meno tutelati di Napoli, è anche il luogo dove si celebra il fallimento della prevenzione urbana, del controllo pubblico del territorio. Parlare da oltre un anno di ripristino della normalità, di cancelli notturni e di piano anti-bivacchi, senza che alcun passo in avanti concreto sia stato fatto, vuol dire prendere in giro la città, e non solo i commercianti esasperati. Vuol dire deporre le armi contro il degrado.

7

I centri di aiuto nelle case dei boss

I fondi del Pnrr per i beni confiscati alla criminalità. Da Afragola a Melito, da Torre del Greco a Casal di Principe, le ex case dei boss di Casalesi saranno trasformate in centri di aiuto per donne vittime di violenza. Una volta rimesse a posto, le strutture dovrebbero servire per finalità di carattere sociale. Un segno di civiltà in un territorio martoriato dalle mafie: ora, per gli enti locali, la sfida dell'efficienza. Troppe volte, in passato, i finanziamenti ottenuti sono stati sprecati: vogliamo sperare che non accada di nuovo.

7

Le avventure di Mickey Circum

«Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti. Poi agg' pigliat a Vesuviana e m' so perz». È una delle frasi cult della pagina Facebook Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti, gestita da Giovanni Masturzo e dedicata al meraviglioso mondo della Circumvesuviana. Il video più cliccato è quello del topolino che fatto irruzione in una delle carrozze tra lo sconcerto dei passeggeri. E che, da buon topolino pendolare, ha dovuto subire come tutti noi soppressioni e ritardi. Poi il lieto fine, comunicato via web: È arrivato finalmente a Sorrento il topo che aveva preso la Circum tre giorni fa. Non ci resta che ridere.

5

Con grande spirito di servizio

Un copione già visto: la decisione, clamorosa, di disertare il servizio la notte di Capodanno. Poi, dopo aver visto l'effetto che fa, il dietrofront: va bene, dai, lavoriamo. In fondo che Capodanno è senza il braccio di ferro tra i vigili urbani e il loro comandante? Le tradizioni vanno rispettate, come il cotechino con le lenticchie. Anche quest'anno il Cotechino d'Oro spetta al sindacato dei vigili Csa, il più rappresentativo, che pur di mandare di traverso il cenone al comandante Esposito e al sindaco Manfredi aveva deciso di indire un'assemblea alla mezzanotte esatta di stasera, 31 dicembre. Poi lo stop: Con grande spirito di servizio revochiamo l'assemblea. La città, con grande spirito di sopportazione, ringrazia.