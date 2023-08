Pontecagnano Faiano, giovedì taglio del nastro per la nuova piazza Risorgimento

Saranno presentati giovedì 10 agosto, alle 19.30, i lavori di restyling di Piazza Risorgimento a Pontecagnano Faiano.

Alla presenza del Sindaco Giuseppe Lanzara e del Consigliere con delega alla Manutenzione Gaetano Nappo, sarà tagliato il nastro della nuova area dedicata al gioco, all’incontro, alle iniziative pubbliche.

Gli interventi, che hanno riguardato una superficie complessiva di 3000 mq, sono stati effettuati al fine di concretizzare un netto miglioramento estetico e funzionale dei luoghi e della sicurezza.

Grazie all’investimento di circa centomila euro, sono state introdotte nuove fioriere, realizzate ulteriori aiuole, sostituite o restaurate le pavimentazioni esistenti, sottoposte a manutenzione le sedute, ripristinate le aree verdi perimetrali ed il manto erboso, revisionato e riconfigurato l’impianto di irrigazione, messi a punto nuovi punti luce.

Un progetto particolarmente richiesto dalla cittadinanza, che avrà ora l’opportunità di vivere al meglio la seconda piazza pubblica per estensione ed importanza.

«Abbiamo realizzato un importante progetto di rivalutazione ed ottimizzazione degli spazi, nella prospettiva di un utilizzo razionale e rispettoso dell’area di giorno e di notte, anche per l’uso della stessa per manifestazioni, festeggiamenti civili e religiosi, ricorrenze significative per la comunità. Nel prosieguo, ovviamente, ci dedicheremo allo spazio dedicato al parco giochi, a garantire un’illuminazione ancor più capillare e nuovi strumenti per l’aggregazione e la socialità», ha precisato il Consigliere con delega alla Manutenzione Gaetano Nappo.

«Siamo entusiasti di dare il via a questo restyling che trasforma la nostra piazza in un luogo ancora più accogliente, funzionale e bello da vivere. In particolare, sono orgoglioso nel dire che i lavori hanno previsto l'introduzione di nuovi alberi, appositamente selezionati per armonizzarsi con il contesto e creare un'atmosfera unica e rigenerante. La natura avrà un ruolo ancora più centrale nel cuore del nostro comune, regalandoci ombra, frescura ed un contatto più diretto con l'ambiente circostante. Inoltre, sono stati effettuati cambiamenti fondamentali in merito a pavimentazione, illuminazione, etc, così da poter rendere l’intera area fruibile e funzionale, a misura di cittadino», ha aggiunto il Sindaco Giuseppe Lanzara.