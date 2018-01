Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:50 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 11:50

Befana in sella a Roccapiemonte. Sabato mattina, in occasione dell’Epifania, è in programma un raduno di moto, scooter e velocipedi d’epoca, organizzato dal Moto Club Nuceria Bikers. Dalle 9 sarà possibile iscrivere il proprio “fido destriero” all’esposizione allestita in piazza Zanardelli. Il programma prevede poi un per le 10.30 il via al giro turistico per le strade del paese, prima del ritorno in piazza, dove avverrà una consegna di gadget e palloncini e andrà in scena la prima Gimkana – Trofeo 5 Piazze d’Epoca 2018.