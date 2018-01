Martedì 2 Gennaio 2018, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2018 13:11

Andrà in scena domani sera a Roccapiemonte “6 in ognuno di noi”, lo spettacolo teatrale che racconta la storia di Catello Mari, l'indimenticato numero 6 della Cavese, scritto e diretto da Andrea Adinolfi e liberamente tratto dal libro “L'ultimo giorno del Leone”, scritto dal giornalista Fabrizio Prisco.Lo spettacolo - che rientra nel cartellone di eventi “Natale al Centro” - sarà messo in scena sul palco della tendostruttura allestita in piazza Zanardelli e vedrà sul palco i ragazzi di Casa Teatro e gli Ultras della Curva Sud “Catello Mari” di Cava de' Tirreni.E' previsto ingresso gratuito, ma a margine dell'evento sarà possibile acquistare il libro dedicato alla vita di Catello Mari, il cui ricavato sarà interamente devoluto all'ospedale pediatrico “Gaslini” di Genova, così come già avvenuto nel corso delle due repliche andate in scena alla mediateca Marte di Cava de' Tirreni nei giorni scorsi.Catello Mari, compianto ex calciatore nativo di Castellammare di Stabia, ha vissuto a Roccapiemonte già da tenera età e fino ai 22 anni, vestendo anche la maglia delle giovanili della Rocchese.