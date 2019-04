Lunedì 22 Aprile 2019, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 22-04-2019 20:18

Tragedia della follia in via Generale Clark a Salerno pochi minuti fa. Un uomo accoltella una giovane romena. La donna è ora al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio e ruggi d'Aragona e la sua vita è appesa ad un filo: alla 39enne è stato inferto un colpo al cuore. L'uomo è stato invece bloccato da una pattuglia dei carabinieri (agli ordini del tenente Bartolo Taglietti) nell'immediatezza dei fatti. La donna er aifnastidita da tempo da quell'uomo che ha precedenti proprio per stalking. Indagini in corso.