Ad Altavilla Silentina il Natale si colora con l'albero di uncinetto

Una volta c'erano le coperte fatte con le "mattonelle" di uncinetto, oggi ad Altavilla Silentina c'è un albero di Natale tutto costruito con lana coloratissima, uncinetto e tanta passione. Ben 750 pezzi sono stati necessari per avere il più bell'albero di questo 2021 nella cittadina. È il frutto di tanto lavoro realizzato dalle "uncinettine" durante le scorse settimane.

"Sicuramente non è perfetto ma c’è il cuore e l’impegno di tante persone e questo è già di per se importante - scrive Lorilù Adamo, ideatrice di questa iniziativa - In primis devo ringraziare le mie “uncinettine “ per la devozione con cui a metà novembre hanno accettato di imbarcarsi in questo progetto, mica facile abbiamo una certa età!"

Dopo le mattonelle, altri volontari hanno realizzato la struttura, le luci, il montaggio. Anche il sindaco, Francesco Cembalo, si è congratulato con queste speciali concittadine e la loro idea. Sulla pagina social il messaggio della sua amministrazione: "Ringraziamo coloro che hanno preso parte a questa bellissima iniziativa, manifestando affetto nei confronti di tutta la comunità altavillese". Ed ora non resta che ammirarlo, l'albero di uncinetto si trova a Cerrelli.

