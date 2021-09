Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi, De Luca: «Si costruisce una città europea»

«Si apre una fase nella quale dobbiamo completare il programma di costruzione di una città europea. La Regione investe nel prossimo anno quasi un miliardo e mezzo di euro sulla città e la provincia di Salerno». A dirlo il presidente Vincenzo De Luca, questa mattina al «Mediterranea Hotel» di Salerno, nel corso di una conferenza di presentazione dei lavori in corso per l'ampliamento dell' Aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi.

Si tratta - ha aggiunto il governatore - di «uno sforzo economico gigantesco, che ci consentirà di completare la metropolitana fino all' aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi e di far decollare finalmente questo aeroporto. Abbiamo fatto un'operazione con Gesac, che gestisce Napoli-Capodichino: l' aeroporto arriverà ad accogliere fino a 4-5 milioni di passeggeri l'anno. Sarà una rivoluzione. Completiamo la rete delle grandi opere: dal policlinico al polo universitario di Salerno, porta Ovest, la rete stradale che porta il traffico fino all'autostrada. I cittadini salernitani siano consapevoli che si apre una stagione straordinaria. Stiamo creando i presupposti per dare lavoro a un'intera generazione di giovani».

Su Piazza della Libertà ha detto: «Si inaugura; è l'opera alla quale sono più legato sentimentalmente oltre che amministrativamente. Ô una delle piazze più belle d'Europa. Presenteremo anche il completamento del fronte di mare. A Salerno, l'aver realizzato solo due lotti delle nuove spiagge, ha cambiato la faccia della città. Provate ad immaginare le spiagge che partono dal centro storico e arrivano a Pontecagnano. Veramente un miracolo che si sta facendo. Mi auguro che i cittadini salernitani sappiano cogliere questa occasione per completare questo programma davvero entusiasmante di crescita per la città».