Amanti scambiati per ladri salvati dai carabinieri ad Eboli

Amanti scambiati per ladri inseguiti da un automobilista e da un gruppo di stranieri. L'episodio è accaduto ad Eboli ed è stato necessario l'intervento dei carabinieri per metere in salvo una coppia, battipagliese, che era in auto a ridosso di un terreno ed è stata scambiata per ladri.

Gli amanti sono stati inseguiti con un'auto dal proprietario di un'azienda convinto che si trattasse di malviventi. Poi, anche un gruppo di stranieri armati di bastoni ha inseguito la coppia e fortunatamente sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno soccorso i malcapitati.