Martedì 26 Marzo 2019, 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora vandali in azione. Un'altra auto in sosta finisce nel mirino dei malviventi. Stavolta chi ha agito, non solo ha distrutto il finestrino della portiera lato conducente della vettura per rovistare all'interno ma avrebbe anche rubato due biglietti per il concerto di Gigi D'Alessio (in programma il prossimo giugno) che il proprietario dell'auto aveva lasciato nel cruscotto. E' accaduto ieri sera in via Cristoforo Colombo. In un post su facebook l'amarezza della vittima.