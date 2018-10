Mercoledì 17 Ottobre 2018, 19:40

ANGRI - Panetteria in condizioni igienico-sanitarie precarie, gli ispettori dell'Asl ne dispongono la chiusura. L'ordinanza è stata emessa dal responsabile dell'ufficio promozione, sviluppo e gestione territoriale del Comune nei confronti del titolare dell'attività «L'arte del pane» in via Zurlo. Dalle verifiche è emersa la non conformità dei locali. In particolare la pavimentazione dei laboratori in condizioni di degrado, pareti scrostate in diversi punti e attrezzature non tinteggiate. L'attività potrà essere riaperta solo al termine degli interventi di ripristino e di sanificazione.