Ultimo aggiornamento: 07:32

Non si hanno ancora notizie di, la 45enne di Cava de' Tirreni scomparsa nella mattina di martedì scorso, dopo essere uscita di casa a Santa Lucia per andare a fare la spesa. Il marito, Fiorenzo Milite, ha lanciato l’allarme nella stessa serata, rivolgendosi ai carabinieri.. Una volta rientrata a casa è uscita intorno alle 10,30 per alcune compere, ma non è più tornata. Nella giornata di ieri sono arrivate alcune segnalazioni che ora sono al vaglio degli investigatori.A quanto pare,in un tabacchino e non avrebbe avuto con sè denaro. E non solo, perchè lo stesso giorno della scomparsa (martedì) sarebbe stato vista davanti alla stazione ferroviaria. I militari stanno cercando, con l’aiuto della polizia locale, di visionare le telecamere del sistema di videosorveglianza. Secondo la testimonianza dei famigliari martedì mattina, come di abitudine, Annarita avrebbe accompagnato i figli a scuola.Molti conoscenti e soprattutto le mamme dei compagni di classe l’hanno vista davanti agli istituti scolastici dei due figli. Dopo la donna sarebbe ritornata a casa per fare delle faccende domestiche e poi sarebbe uscita di nuovo. Alle 10,20 massimo 10,30 lascia la sua abitazione per andare a fare la spesa. Da quel momento i familiari non hanno più sue notizie. Per alcune ore pare che il suo cellulare sia stato attivo anche nei suoi contatti whatsapp . Ma dopo poco il telefono ha iniziato a non dare più alcun segnale. Ancora ora risulta spento. «Nel pomeriggio di ieri - ha raccontato il parroco- sono andata a casa della signora per dare conforto al marito ed i figli. Sono tutti in ansia per la loro cara ed attendono al più presto sue notizie».Quanto al movente che, secondo i carabinieri, potrebbe trattarsi di un allontamento volontario, i familiari non sanno cosa rispondere. «Solo domenica scorsa abbiamo festeggiato la cresima di mio figlio. Era un periodo di festa». L’appello, lanciato dal marito, è stato ripreso anche dalla nota trasmissione televisiva, oltre che dai volontari della protezione civile. Tante amiche della donna hanno lanciato messaggi sui gruppi facebook, invitando la donna a dare presto sue notizie e a chiunque la vede di segnalarlo ai carabinieri della tenenza locale che stanno seguendo le indagini e, in generale, alle forze dell’ordine.