Tina Cipollari e la sorella Annarita a Verissimo: «Non mi voleva, mi spinse giù dalle scale. Rischiai la vita»

Tina Cipollari e la sorella Annarita sono state ospiti nella domenica di Verissimo e hanno risposto a tutte le domande e curiosità di Silvia Toffanin. Le due sorelle hanno rilasciato un'intervista molto simpatica e hanno raccontato il loro rapporto che, da bambine, era un po' conflittuale. Tuttavia, crescendo la situazione è cambiata: «Io e Annarita siamo sempre state unite, cioè io so che so ho bisogno posso contare su di lei... lei non so quanto possa contare su di me, però...», ha scherzato Tina.

L'intervista a Tina e Annarita Cipollari

«Annarita non mi voleva quando sono arrivata, era gelosa di me, tanto che quando avevo due mesi mi spinse giù dalle scale.

Ho rischiato la vita, poi, uno si chiede perché sono così», ha riso Tina. L'opinionista di Uomini e Donne ha continuato dicendo: «Io credo che da piccolini ci possa essere un po' di tensione tra fratelli, poi, si cresce. Io, però, ho sofferto un po' il fatto che lei fosse più bella di me, uscisse, si vestisse alla moda. Io non uscivo mai, avevo qualche amichetta ma, alla fine, ero sempre a casa... io ne ho sofferto un po' di questa cosa. Tanto tempo fa, però, mi fece un bel regalo: il biglietto per il concerto di Miguel Bosè che siccome l'aveva notata tra il pubblico, ci fece anche salire sul palco».

Il rapporto di Tina con il papà

Tina Cipollari ha anche parlato del rapporto speciale con il papà: «Con papà ho sempre avuto un legame molto profondo. Lui si è ammorbidito con gli anni, ci ha sempre voluto tanto bene, alla fine però, voleva che lo seguissi solo io e quindi venne a vivere con me. Ci ha portate entrambe all'altare, io ho sofferto molto quando è venuto a mancare. Sono felice di essergli stata vicino fino all'ultimo, fino al suo ultimo respiro. Con mamma è stato diverso perché lei è venuta a mancare durante la pandemia di Covid. Ci manca molto perché la mamma è sempre la mamma».