Anziano sorpreso dai vigili con una prostituta: per evitare la multa finge di essere vedovo

Anziano, 81enne, multato dalla polizia municipale dopo essere stato sorpreso in litoranea in auto con una prostituta. L'episodio è accaduto ad Eboli e l'anziano per evitare la multa ha raccontato che era deceduta la moglie ma alla presenza dei caschi bianchi sullo smartphone del pensionato sono giunte numerose telefonate della moglie che gli chiedeva dove fosse e che lo stava attendendo all'ospedale Campolongo Hospital dove l'uomo si doveva sottoporre ad una serie di terapie all'anca. L'uomo era uscito dall'ospedale e alla guida della sua auto ha raggiunto una prostituta in litoranea dove ha consumato un rapporto sessuale a pagamento. Durante i controlli è stato sanzionato anche un operaio forestale mentre si intratteneva, in auto, con una prostituta ed è stata ritrovata un'auto, una Fiat Panda, rubata nei giorni scorsi a Battipaglia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Casa a luci rosse scovata a Taranto, trovato anche il tariffario IL CASO Prostituzione, giro di vite a Salerno: multe da 500 euro a clienti e... LA RETATA Aversa, schiave nella casa a luci rosse: denuncia dei condomini,...