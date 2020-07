Le rubano l'Apecar mentre sta effettuando delle consegne a domicilio. È accaduto a Sarno, giorni fa, con l'episodio ora al vaglio della polizia, dopo una denuncia. La vittima è una commerciante, anziana, che con il proprio veicolo lavora presso case e appartamenti, consegnando frutta e verdura. Quando però è giunta in via Luigi Buonaiuto, giovedì scorso, la donna aveva appena terminato di consegnare la merce a domicilio come da appuntamento. La sua Ape car, invece, era stata parcheggiata lungo la strada. Pochi minuti sono bastati a qualcuno per rubare il mezzo. La donna si è accorta del furto in ritardo, quando oramai il ladro era già lontano, a scorazzare per le vie della città.

L'episodio è stato denunciato agli agenti di polizia del commissariato di Stato di Sarno. La donna non ha subito solo il furto dell'Apecar, ma anche quello di frutta e verdura, ancora stipata sul retro e pronta per essere consegnata. Alcuni testimoni avrebbero visto un uomo alla guida del veicolo, ora oggetto di un'indagine della polizia. Caso curioso quello di Sarno, riguardo gli Apecar. Nel 2018, si registrò un periodo nel quale furono ben dieci i veicoli di quel tipo rubati. Alle forze dell'ordine, nel giro di poco tempo, arrivarono denunce da parte di venditori ambulanti, contadini e operai, che avevano segnalato il furto del proprio Apecar. Episodi che si consumavano in strada, durante orari di lavoro o di consegna, con i ladri ad agire in poco tempo. Meno di un anno fa, fu arrestato un uomo, proveniente dal napoletano, specializzato proprio in furti di Apecar. Sull'episodio di qualche giorno fa, invece, si vagliano anche i video di sorveglianza della strada per cercare di identificare il colpevole e assicurarlo alla giustizia.

