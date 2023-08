Salerno, l'appello del segretario Maraio a Piantedosi: ricongiunegere Mohamed ai suoi genitori è la priorità

«Il Governo si impegni per consentire al piccolo Mohamed, il bambino di 2 anni di origini ivoriane sbarcato a Salerno, di ricongiungersi con i genitori». È l'appello rivolto da Enzo Maraio, segretario del Psi. «Chiedo al ministro dell'Interno Piantedosi di intervenire immediatamente. Si attivi per fare - dice l'esponente socialista - le verifiche del caso e si dia un sostegno a chi, mediatori culturali e Comune di Salerno, si sta impegnando per trovare una soluzione. Il mancato ricongiungimento con i genitori che lo reclamano e che sono in due centri di accoglienza in provincia di Brescia e di Perugia, pare sia legato all'assenza di documenti che attestino la loro genitorialità. Non è possibile perdere tempo quando si parla delle sorti, delle paure, delle ansie di un bimbo di due anni. Il buonsenso sia più veloce delle norme».

«Torni fra le braccia dei genitori e proseguano i controlli - conclude Maraio - il Governo ed il Ministero dell'Interno intervengano subito.