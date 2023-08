Mark Ruffalo, Hulk è testimonial contro l'inciviltà. Messaggio ai turisti: «Abbiate rispetto di Positano»

Un messaggio in due lingue: italiano e inglese. E' stampato su una maglietta ideata da Daniele Esposito presidente Associazione Macchia Mediterranea, che a Positano guida insieme ad alcuni illuminati albergatori la battaglia contro overtourism e sovraffollamento della perla della Costiera Amalfitana.

E per promuovere lo slogan si è offerto un divo di Hollywood come Mark Ruffalo (l'attore che interpretò Bruce Banner / Hulk nel film colossal del 2012 «The Avengers» prodotto dalla Marvel Studios) che ha posato in una foto proprio con l'ideatore di questo slogan.

L'immagine pubblicata sul profilo Instagram da Ruffalo, in vacanza a Positano in questi giorni, ha ricevuto una valanga di like e di commenti.

Scattata lungo la pedonale che conduce a Fornillo, la foto immortala l'attore che di spalle espone la traduzione in inglese della frase di Daniele Esposito il quale, invece, al suo fianco, mostra la scritta in italiano.

«Ricorda quando sei a Positano di essere rispettoso delle persone che ci abitano: ti ospitano generosamente» è la didascalia all'immagine postata dall'attore sul sucial. La frase pensata da Esposito, e che invita al ripetto recita invece così: «A Positano ci vivo, è la mia casa, il mio luogo di lavoro. Abbiate rispetto di Noi. Così potremmo accogliervi con più cura e gioia. A Positano la civiltà non è commerciabile!».