Tribuna distrutta e gli organizzatori costretti ad annullare la rassegna estiva di spettacoli. Succede a Capezzano al cinema teatro Charlot che aveva messo in piedi un’organizzazione impeccabile per far vivere ai cittadini e non solo momenti di spensieratezza, arte e cultura. «E...state con noi» non ci sarà e a comunicarlo sono i direttori Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore: «Una decisione non dipesa dalla nostra volontà. A causa di un incidente, provocato da terzi, la tribuna della struttura estiva è stata danneggiata». Tempi stretti per provare a correre ai ripari. «Purtroppo il conducente di una macchina, sbagliando a fare manovra, ha sbattuto contro la struttura, piegandola nel mezzo - hanno spiegato - siamo dispiaciuti e ci scusiamo con coloro i quali avevano già acquistato i biglietti per le rappresentazioni ma purtroppo nulla è dipeso da noi». Tortora e Fiore, comunicano inoltre che, chi aveva acquistato il ticket per assistere agli spettacoli di Enzo & Mario il 2 agosto, di Paolo Caiazzo e Daniele Ciniglio il 4 agosto, della Compagnia dell’Arte il 5 agosto, de I Villa Perbene il 10 agosto e di “Danzando nel mondo” in programma il 16 settembre, potrà chiedere il rimborso attraverso le piattaforme online di acquisto. Un percorso ad ostacoli che ora lascia l’amaro in bocca, come ribadito in un post social da Fiore: «Chiudiamo in bellezza un periodo davvero ricco di sorprese e bendisposto nei nostri confronti. Sospendere la rassegna estiva e annullare i prossimi spettacoli è la ciliegina sulla torta di un percorso a ostacoli che percorriamo dal giorno dell’inaugurazione e che ci lascia amareggiati – ha scritto – tutto avrei immaginato, mai che un’auto si schiantasse nella tribuna dell’Arena».

APPROFONDIMENTI Can Yaman a Minori, selfie nella pasticceria di Sal De Riso Sala Consilina, distrutto il canestro regalato dalla società di basket alla cittadinanza Bellizzi, autista della Sita Sud aggredito da un automobilista: «Ora il personale ha paura»

Poi spazio ad una riflessione più ampia sulle difficoltà vissute dal settore nel territorio salernitano: «Tante sono le difficoltà che stiamo incontrando in questi primi anni di gestione del Cinema Teatro Charlot dalle difficoltà economiche del periodo, alle difficoltà di inserimento in un territorio che forse non si lascia più di tanto entusiasmare dalle attività che proponiamo, dalla difficoltà a reperire fondi che ci possano aiutare in questo difficile e ambizioso percorso, alle difficoltà quotidiane. Ma le stiamo affrontando – ha concluso Fiore - mettendoci sempre la faccia, rischiando, spesso perdendo, ma togliendoci enormi soddisfazioni, perché chi ci segue apprezza i nostri sforzi». Niente però può fermare e fare arrendere chi ha a cuore obiettivi e sogni: «Siamo già all’opera per organizzare i prossimi eventi e se la Divina Provvidenza ci assisterà, faremo qualcos’altro di buono».