Spacciano eroina durante la festa della Salernitana, padre e figlio finiscono in manette

Sono stati beccati mentre vendevano dosi di eroina ad alcuni assuntori nel corso dei festeggiamenti per la salvezza della Salernitana tenutisi in piazza della Concordia il 1 giugno scorso. Finiscono in manette padre e figlio, rispettivamente 50 e 28 anni.

Visto il grande afflusso di tifosi e supporter in piazza, la questura di Salerno aveva predisposto appositi servizi di monitoraggio in piazza della Concordia e nelle zone imitrofe per vigilare sull'ordine pubblico e prevenire condotte criminose. Proprio nel corso dei controlli i due sono stati sorpresi mentre cedevano dell'eroina ad alcuni assuntori.

Dalla successiva perquisizione domiciliare sono emerse 25 dosi di eroina già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato, tre panetti di hashish, un bilancino di precisione elettronico e flaconi contenenti una sostanza che si è poi rivelata essere metadone. Ritrovate anche banconote per una somma di 5mila 540 euro,ritenuta dalla polizia giudiziaria possibile provento dell’attività di spaccio. Tutto è stato sequestrato. Padre e figlio sono stati arrestati in fragranza di reato per detenzione e cessione di sostanza stupefacente.