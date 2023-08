Sarno, minaccia un connazionale e gli ruba il cellulare, poi gli fa un cavallo di ritorno: arrestato 20enne marocchino

Un 20enne di origini marocchine è stato arrestato a Sarno dalla polizia per rapina, estorsione e lesioni. Gli agenti si sono messi sulle sue tracce dopo che un connazionale di 17 anni aveva denunciato l’aggressione da parte di un ragazzo, che lo aveva scaraventato a terra e minacciato con un coltello per portargli via il cellulare. Prima di allontanarsi, l’aggressore ha chiesto mille euro per la restituzione dello smartphone.

Dopo la denuncia della vittima sono scattate le indagini della polizia, che poco dopo è riuscita ad individuare l’aggressore: inutili i suoi tentativi di darsi alla fuga, è statop arrestato e il cellulare è stato restituito alla vittima.