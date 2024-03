Arzano, messaggio ai ladri sull'auto per i cavalli di ritorno: «A noleggio, inutile rubarla»

Ad Arzano i cittadini lasciano messaggi ai ladri: «Auto a noleggio è inutile rubarla. Perdiamo solo tempo voi a rubarla e io a fare la denuncia». È questa la scritta che è stata affissa sul finestrino anteriore di un’auto parcheggiata in via Luigi Rocco, una delle strade principali della città.

Mentre una volta sull’auto si lasciavano messaggi d’amore, oggi il registro è totalmente cambiato. I residenti cercano, come possono, di prevenire gli eventuali cavalli di ritorno, ma anche i furti: «Aggiungo che è anche vuota nel bagagliaio». La singolare iniziativa di questo residente non è passata inosservata, strappando qualche risata ma anche delle riflessioni.

Lo scorso 18 gennaio, in città, si svolse il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. Fu esaminata la situazione attenzionando i dati, i cui indici registravano un lieve aumento rispetto al 2022 per alcune fattispecie di reati.