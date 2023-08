Sapri, pensava fosse un cane invece era un lupo. Turista di Salerno morso mentre soccorre l'animale in mare.

Pensava fosse un cane invece era un lupo. L’ha morso ed è finito in ospedale. E’ la disavventura vissuta da un turista di Salerno in vacanza a Sapri. Durante la notte scorsa ha allertato gli operatori del porto per un cane, che a suo dire, stava annegando. Subito è scattata l’operazione di soccorso, spontanea, da parte di persone che si trovavano nello scalo saprese, e dell’esperto soccorritore in mare Pierino Giannetti. Appena raggiunto l’animale il turista salernitano l’ha recuperato e portato in porto.

Ma mentre eseguiva questa operazione si è accorto che teneva tra le braccia un lupo, che per farsi lasciare ha addentato lo sventurato turista che dal dolore ha mollato la presa e il lupo ne ha approfittato per allontanarsi dalla scalo. Mentre l’uomo è dovuto ricorrere alle cure del locale ospedale .