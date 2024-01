È stato trovato in possesso di tre involucri contenenti hashish e marijuana per un peso complessivo di 30 grammi. L'operazione, che ha portato all'arresto di Alfonso Ansalone, è della polizia di Stato che ha eseguito in questi giorni una serie di controlli in strada.

L'uomo aveva conse anche denaro in contanti provento dell'illecita attività, che è stato sequestrato.