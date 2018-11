Sabato 3 Novembre 2018, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCEA - Bici elettriche a terra, colonnine elettriche divelte. Risolto il giallo graziecalke telecamere di video sorveglianza .Auto in sosta senza freno a mano prende velocità e finisce la sua corsa contro le bici elettriche posizionate nel piazzale della stazione ferroviaria di Ascea. È accaduto questa notte. Danni ai velocipedi affidati questa estate dal Parco al Comune per favorire la mobilità sostenibile e a due colonnine di ricarica.L'episodio è avvenuto intorno la mezzanotte ma questa mattina ci si è accorti di quanto accaduto. Il proprietario dell'auto si era allontanato, ma grazie alle telecamere di videosorveglianza è stato possibile individuarlo.L'automobilista, un 60enne di Ascea, nella mattinata si è presentato sul posto per spiegare quanto accaduto.