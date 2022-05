Assunzioni alla Mutti: 300 stagionali per 70 giorni ad Oliveto Citra

Settata giorni di lavoro stagionale alla Mutti. Si aprono le candidature per la campagna di trasformazione del pomodoro nella aziende del Gruppo. A Montechiarugolo (Parma), Collecchio (Parma) e Oliveto Citra (Salerno) è l'impegno previsto, 1100 lavoratori. Ad Oliveto ne ricercano 300. "Si tratta del momento più importante dell’anno per Mutti, in questi 70 giorni estivi, infatti, l’azienda trasforma tutta la materia prima proveniente dalle oltre 800 famiglie di agricoltori italiane. Questo accade perché Mutti - spiegano dall''azienda - utilizza solamente il pomodoro raccolto durante il suo naturale ciclo di crescita, ovvero da luglio a settembre". Tra le domande che perverranno, avranno priorità coloro che già hanno lavorato in precedenti campagne. Chi vuole avere una possibilità di lavoro a tempo determinato può inviare la propria candidatura attraverso il sito Mutti: https://mutti-parma.com/it/lavora-con-noi/lavoro-stagionale-trasformazione-delpomodoro/