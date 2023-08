Atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, arrestato 35enne a Maiori

Avrebbe posto in essere atti persecutori nei confronti dell'ex compagna e per questo è finito in manette.

A eseguire l'arresto sono stati ieri i carabinieri della stazione di Maiori che hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica.

A finire in manette è stato un 35enne accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna.

Secondo l'ipotesi accusatoria avrebbe posto in essere nei confronti della donna condotte intimidatorie con continui messaggi e videochiamate. L'uomo secondo le accuse avrebbe anche malmenato l'attuale compagno della donna.