Tragedia sfiorata nel pomeriggio di ieri alla frazione Casa De Rosa di Giovi. L’auto a bordo della quale viaggiava una donna è andata a schiantarsi in una casa e ha preso fuoco. Nessuna vittima e nessun ferito grave, solo un grande spavento sia per la sfortunata protagonista che per gli occupanti della palazzina coinvolta nel fatto. Tutto è avvenuto intorno alle 17,30 quando una donna che si trovava a bordo della propria vettura stava procedendo da Sant’Eustachio verso Giovi. Imboccando una curva, l’auto ha perso aderenza, si è ribaltata ed è finita nel muro esterno di una piccola palazzina che affaccia sulla strada. La sfortuna ha voluto che l’auto abbia impattato una nicchia del gas danneggiando i tubi. Secondo le prime informazioni recuperate sul posto dalle forze dell’ordine, anche l’auto della donna sarebbe stata a gas. È scoppiato un violento incendio che ha fatto scattare l’allarme. Per fortuna, sebbene l’impatto sia stato violento, l’automobilista non ha mai perso conoscenza ed è riuscita ad allontanarsi dalla vettura mettendosi in salvo. Quando l’incendio è divampato la donne era già lontana dall’auto e le fiamme per fortuna hanno risparmiato l’interno del fabbricato dove la macchina impazzita aveva terminato la sua folle corsa. Alcuni residenti, richiamati dal trambusto, hanno chiamato i soccorsi. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili urbani, la polizia e i vigili del fuoco. Questi ultimi si sono occupati dello spegnimento dell’incendio che intano cresceva mentre i vigili urbani hanno bloccato il traffico e messo in sicurezza la parte di carreggiata interessata dal fatto.

