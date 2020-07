Panico per quattro persone di Marsico Nuovo ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per l'incendio dell'auto sulla quale stavano viaggiando nel primo mattino di oggi. Infatti mentre attraversavano il comune di Atena Lucana con direzione Brienza le fiamme hanno cominciato a bruciare la vettura che è andata distrutta in pochi minuti. La famiglia è riuscita a fuggire in tempo dall'abitacolo e allertare le forze dell'ordine. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio. Disagi al traffico, il mezzo è stato prelevato dalla D'Amelio service di Atena Lucana. © RIPRODUZIONE RISERVATA