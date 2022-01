Auto a fuoco nella concessionaria, nei video un uomo che sparge benzina

Si vede la sagoma di un uomo in uno dei video acquisiti dai carabinieri di Pagani, all'indomani di un incendio che ha provocato danni per circa 100mila euro alla rivendita di autovetture "Auto Style" a Pagani, alla fine del mese di dicembre. Nello specifico, le perdite riguardavano due furgoni, auto utilitarie, con un anno di vita, uso noleggio. L'indagine dei carabinieri coordinata dalla Procura di Nocera Inefriore prosegue per individuare la natura dolosa dell'episodio. Il punto di partenza sono proprio le immagini di videosorveglianza, che mostrano un uomo muoversi nell'area del rogo spargendo liquido infiammabile, probabilmente benzina, prima di dileguarsi, con un complice in attesa fuori dall'inquadratura. L'episodio si era verificato il 29 dicembre scorso, all'alba, lungo via Carlo Tramontano. Dai frames si individua la persona non identificata cospargere la zona di liquido, prima di appiccare il fuoco e poi darsi alla fuga, con modalità rapida ed efficace, quanto basta per il messaggio di natura chiaramente intimidatoria. Dalle indagini, tuttavia, nessuna minaccia o pretesa sarebbe stata rivolta ai titolari, sentiti dagli uomini guidati dalla tenenza carabinieri di Pagani. La matrice dolosa appare evidente, per l'episodio, che si aggiunge in coda a quanto già registrato a Pagani negli ultimi mesi. E ancora in fase di risoluzione investigativa. Tra questi, diversi incendi ad attività commerciali, una bomba carta esplosa poi ad ottobre, fino ad un nuovo incendio in un'attività di distribuzione merci.

