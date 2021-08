L'auto prende fuoco mentre sta guidando, paura Nocera: salvo

NOCERA INFERIORE. Tanta paura qualche giorno fa, a Nocera Inferiore, quando un'automobile ha preso ad un tratto fuoco in via Pucci, in pieno centro, mentre percorreva tranquillamente il tratto di strada. Il veicolo è andato distrutto dall'incendio. Erano circa le 8,30 del mattino.

La vettura, una Fiat Tipo, stava transitando lunga la strada quando dall'interno dell'abitacolo si è sviluppato un principio di incendio, che si è poi esteso rapidamente anche all'esterno.

Il conducente è riuscito ad accostare l'auto al marciapiede e ad allontanarsi dall'auto, che nel frattempo era avvolta dalle fiamme. Sul posto sono giunti, dietro segnalazione di un residente, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di via Napoli che hanno spento in pochi minuti l'incendio.

Non si conoscono le cause dell'incidente. Forse un cortocircuito. Il rischio è stato alto, in ragione della strada, frequentata sempre da tanti pedoni e automobilisti. Le forze dell'ordine hanno poi messo in sicurezza la zona, una volta giunti sul posto. Nessuno è rimasto ferito.