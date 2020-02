Un'auto si è ribaltata in prossimità dell'autostrada a Battipaglia. Il conducente un anziano, 60enne, è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Battipaglia che hanno bloccato il traffico veicolare per effettuare i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro ed appurare cosa ha fatto ribaltare il veicolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA