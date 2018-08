Mercoledì 1 Agosto 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 01-08-2018 09:45

Senegalese travolto e ucciso in bici da una fiat Panda guidata da una farmacista ebolitana. L’incidente mortale è avvenuto ieri sera alle 22 lungo la provinciale che collega Eboli e Battipaglia. Il senegalese di 31 anni era in bici quando alle sue spalle è piombata una Fiat Panda. L’impatto è avvenuto a pochi metri dall’isola ecologica e dalla casa della baronessa, dove c’è il centro profughi Magyc: «La strada è illuminata - racconta Maria Teresa Imparato, presidente regionale di Legambiente, tra le prime persone giunta in zona - è una tragedia inspiegabile».La Panda ha tamponato la bici. Il senegalese è volato in aria ed ricaduto sull’asfalto. Il 31enne è morto in pochi secondi per le ferite alla testa e i danni agli organi interni. La farmacista ha lanciato l’allarme e ha prestato i soccorsi al ciclista africano. In zona sono giunti i medici del 118 e i carabinieri. La salma è stata sottoposta a sequestro in attesa del medico legale. Il maresciallo Garrisi ha coordinato le operazioni in attesa dell’esame esterno, effettuato sul posto dal dottore Consalvo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo per evitare le sterpaglie si sarebbe accentrato sulla carreggiata dove è stato poi travolto.Il senegalese era ospite di un centro per migranti a Terni.