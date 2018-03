Domenica 11 Marzo 2018, 21:16 - Ultimo aggiornamento: 11-03-2018 21:16

Dopo il successo di Milano, Napoli e Roma, dov’è stato accolto con grande entusiasmo, l’instore tour diEnzo Avitabile arriva a Salerno: martedì 13 marzo l’artista incontrerà il pubblico a LaFeltrinelli di corso Vittorio Emanuele 230, alle ore 18. Modera l’incontro la giornalista Anna Bisogno.Il cantautore presenterà “Pelle differente”, il primo "best of" della sua carriera (uscitoper Sony Music): uno speciale cofanetto composto da 2 cd antologici con due inediti tra cui “Il coraggio diogni giorno”, presentato a Sanremo con Peppe Servillo. La produzione è di Andrea Aragosa.“Pelle differente” è una guida nell’universo musicale di Avitabile, che premia la canzone cantautorale edesprime la capacità di muoversi tra i suoni del mondo, conservando una propria autenticità e sposandolacon i ritmi e gli stimoli provenienti dagli altri popoli. Questa l’essenza della sua musica: partire da formecodificate, per ritrovarsi in un nuovo linguaggio, che sfugge a qualsiasi definizione.Il “best of” è un excursus sugli incontri artistici, sulle collaborazioni, sugli assemblaggi musicali sperimentatiin tanti anni di carriera. Tutto s'intreccia e si confonde: generi, strumenti, musicisti.La tracklist parte, inevitabilmente, con il brano “sanremese” Il coraggio di ogni giorno (Enzo Avitabile conPeppe Servillo) e continua con Respirando navigando; Abball' cu me (feat. Khaled); Salvamm' o munno(feat. Manu Dibango); Ànola trànola; Don Salvatò; Malincunìa; Tutt' egual song' 'e criature (feat. EliadesOchoa); Canta Palestina (feat. Amal Murkus); Nuie e ll' acqua (feat. Idir); Mane e mane (feat. Daby Touré);