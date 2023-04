Comune, calendario unico degli eventi con la Reggia di Caserta

Un calendario unico di eventi da condividere con la Reggia di Caserta, una serie di appuntamenti per le Celebrazioni vanvitelliane e un’iniziativa che coinvolge l’intero territorio cittadino, da tenersi il prossimo 12 maggio, giorno di ricorrenza del compleanno dell’architetto che progettò la Reggia di Caserta.

Sono queste alcune delle iniziative emerse a seguito del tavolo del turismo, tenutosi stamani presso la sala giunta del Comune e che ha visto la presenza del sindaco di Caserta, Carlo Marino, del vicesindaco e assessore agli Eventi, Emiliano Casale, dell’Assessore alla Cultura, Enzo Battarra, dell’assessore al Benessere Turistico della Città, Antonio De Lucia, dell’assessora al Patrimonio, Annamaria Sadutto, del direttore della Reggia, Tiziana Maffei, e dei rappresentanti provinciali di Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Federalberghi.

Il vicesindaco ha annunciato la conferma di Enzo Avitabile alla guida dell’edizione 2023 di “Settembre al Borgo” e ha parlato del calendario unico degli eventi in programma nella città di Caserta fino alla fine dell’anno. Novità sono in arrivo anche per quanto riguarda gli eventi natalizi: «Siamo già pronti – ha ha detto Casale – con il calendario degli eventi di Natale. Ci siamo mossi con ben otto mesi di anticipo, in modo da consentire agli operatori del turismo di organizzarsi con tanto tempo a disposizione».