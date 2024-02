Buccino, società di luminarie nei guai: appalto in cambio di mazzette, l'inchiesta della procura di Potenza

Due divieti di contrattare con la pubblica amministrazione e il sequestro di 10mila euro sono le misure disposte dal Tribunale di Potenza, in un'inchiesta coordinata dalla Procura del capoluogo lucano, per un'ipotesi di reato di corruzione avvenuta a Vietri di Potenza. I divieti sono stati notificati a un ex consigliere comunale e al titolare di una ditta di Buccino, nonché alla stessa società, per un affidamento finito sotto indagine e riguardante l'allestimento di luminarie natalizie nel periodo 2022-2023. Secondo i gravi indizi, ferma restando la presunzione di innocenza, il politico che a quel tempo era in carica si sarebbe adoperato per far ottenere l'affidamento alla ditta che poi effettivamente ha realizzato gli addobbi delle strade. L'indagine è uno sviluppo ulteriore di un'altra inchiesta, riguardante l'affidamento dell'attività estrattiva in una cava di Vietri di Potenza, che a luglio ha portato a cinque misure cautelari con divieto di dimora nel Comune lucano. Secondo l'impianto accusatorio, il consigliere comunale di maggioranza in carica al Comune di Vietri di Potenza, aveva accettato dal 35enne, titolare della società di Buccino, la promessa dell’elargizione di denaro per compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio.

In sostanza si sarebbe trattato di dare in affidamento diretto alla ditta il servizio di addobbo delle strade comunali per le festività natalizie dei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023, ovvero di influire su chi, nel Comune di Vietri di Potenza, aveva il potere di firmare l’affidamento.