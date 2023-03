Banda del buco in azione negli esercizi commerciali dell’ex azienda agroalimentare Pecoraro tra via Cesarano e via Barbazzano, a Pagani. Sarebbero almeno sei i malviventi che nella notte tra giovedì e venerdì hanno preso d’assalto i capannoni dell’ex area industriale introducendosi in tre differenti attività commerciali che si trovano in quell’area.

APPROFONDIMENTI Foro nella parete poi puntano alla cassaforte, allarme mette in fuga banda di ladri Banda del buco in azione, svaligiata una tabaccheria Roma, rapina in villa a Fregene: caccia alla “banda del buco”. I ladri sono passati dalla casa accanto

In particolare sono il supermercato Coop, inaugurato di recente; il negozio di articoli da lavoro Man at work, peraltro già finito nel mirino dei ladri qualche settimana fa, e il China shop. I furfanti hanno avuto tutto il tempo per rovistare ovunque, in cerca soprattutto di contanti, non esitando a sfondare le pareti comunicanti tra i diversi locali per crearsi varchi ed intrufolarsi all’interno dei negozi senza destare sospetti all’esterno. I carabinieri, intervenuti sul posto quando i ladri erano ormai già lontani, avrebbero rinvenuto e sequestrato anche degli attrezzi utilizzati dalla banda per mettere in atto il piano.

Secondo una prima ricostruzione fatta dagli investigatori, i malfattori si sarebbero dapprima nascosti sui tetti a volta dei capannoni per poi calarsi ed accedere all’interno dopo aver attraversato il terrazzo sovrastante gli uffici adibiti a studi professionali con ingresso da via Barbazzano. Dopo aver bloccato le porte di accesso e staccato i contatori dell’energia elettrica, i ladri sono entrati e hanno messo a soqquadro i locali, aiutandosi presumibilmente con delle torce e rovistando in cassetti ed armadi. La prima tappa sarebbe stata il China shop, dove i furfanti hanno rubato soldi dalla cassa e arnesi da lavoro, trapani, flex, picconi. Da lì il passaggio all’interno del supermercato Coop (qui avrebbero divelto le due casseforti e portato via altri contanti), poi l’assalto finale al negozio di articoli da lavoro. I carabinieri della locale tenenza hanno acquisito, ovviamente, i filmanti delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno del capannone, che mostrano chiaramente i malviventi in azione.