Bastonate al compagno dell'ex moglie: a processo per stalking e lesioni

E' accusato di maltrattamenti, stalking e lesioni, commesse nei confronti della ex moglie, un 50enne di Pagani, finito sotto processo dopo la fine della relazione con la donna, ora parte lesa nel procedimento. Stando alle accuse della Procura di Nocera Inferiore, l'uomo avrebbe minacciato esplicitamente di morte la ex ma anche il suo nuovo compagno.

Stando alla denuncia, l'uomo avrebbe più volte maltrattato la donna, tirandola per i capelli e compiendo atti di sopraffazione psichica e fisicha, con schiaffi e pugni al volto e all'addome, il tutto condito da minacce a partire dall'ottobre del 2019. Ancora, sulle altre contestazioni di lesioni e stalking, l'imputato se la sarebbe poi presa anche con il nuovo compagno della ex, che veniva a sua volta minacciato e fatto oggetto delle condotte violente tese a spaventarlo. In un'occasione, l'uomo utilizzò anche un bastone di legno per colpirlo e provocandogli lesioni alla testa, con ferite al cranio e al busto.

Il referto ospedaliero riferiva di traumi toracico e cranico, lesioni alla mano sinistra, escoriazioni e ferite superficiali multiple. Il conto dei danni riportava 10 giorni di prognosi all'ospedale Umberto di Nocera Inferiore. Agli atti sono raccolte informative dei carabinieri della stazione di San Marzano sul Sarno, con la querela delle due parti offese e riferimenti di altri testimoni ascoltati nel corso delle indagini, a completare l'accusa della Procura che ha ottenuto per l'imputato il processo dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore.