Battipaglia, 14enne picchiata e rapinata per lo smartphone: arrestato il ladro

Scene di ordinaria follia ieri sera a Battipaglia. Un ladro, straniero, ha aggredito una ragazza per strada e le ha rubato lo smartphone. L'episodio è accaduto in via Roma, e la ragazza, 14enne battipagliese, si è accasciata sul marciapiedi dopo essere stata colpita con pugni e calci dal mavivente che è fuggito con lo smartphone.

Fortunatamente, la minorenne non ha riportato ferite gravi e i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto, sono intervenuti immediatamente ed hanno individuato il ladro che è stato arrestato. Il telefono è stato recuperato e restituito alla ragazza.