Scarichi e miasmi nell'agro nocerino: scattano controlli e denunce

Miasmi dal canale Fosso Imperatore e dal canale Casatori, allarme tra Nocera e San Valentino Torio. Il sindaco di quest'ultimo comune, Michele Strianese, ha chiesto l’intervento del Consorzio di bonifica e della polizia idraulica per la verifica di alcuni scarichi nei canali che sono al confine tra i due comuni dell'Agro nocerino. Il sindaco, che è anche presidente della Provincia di Salerno, ha raccolto le segnalazioni di alcuni cittadini legate a presunti «scarichi non a norma che si stanno verificando nei canali a cielo aperto che circondano il nostro territorio comunale, vedi canale Fosso Imperatore e canale Casatori». Secondo il primo cittadino, «il fenomeno è dovuto al funzionamento delle attività industriali e produttive che sono autorizzate non dal Comune, ma da altri enti competenti, a sversare acque di lavaggio all’interno dei canali». Un problema che si ripresenta puntualmente, ogni anno, così come gli stessi residenti hanno sempre segnalato a ridosso dei canali, lamentando di miasmi provenienti da entrambi. Il sindaco ha promesso un «impegno totale per la salute pubblica: il nostro obiettivo è che tutti lavorino, ma nel rispetto della salute dei cittadini e dell’ambiente». È per questo che ha «segnalato al Consorzio di Bonifica il problema».

D’altronde c’è stato già un sopralluogo che ha evidenziato delle possibili anomalie. «Per il canale Casatori si sta verificando la legittimità degli scarichi in fogna da parte di industrie che sversano all'interno non soltanto in regime di troppo pieno. Il Consorzio ha sollecitato la Gori a verificare la conformità. Per Fosso Imperatore si è individuato lo scarico fognario potenzialmente responsabile dell'inquinamento e sono state chieste, di conseguenza, le analisi delle acque». I controlli saranno effettuati da qui anche ai prossimi giorni. Tuttavia, diverse aziende dell'area Pip hanno già implementato gli impianti per l'abbattimento di possibili inquinanti. Lo stesso comune di Nocera Inferiore ha regolarizzato decine di scarichi scovati, insieme a Gori, durante un lavoro di monitoraggio dietro segnalazione di cittadini o attraverso indagini specifiche. A Roccapiemonte, invece, il sindaco Carmine Pagano ha presentato un esposto in procura sulla presenza di scarichi abusivi identificati nei canali presenti sul territorio comunale. Nelle carte è stata allegata una relazione del Consorzio di Bonifica che individuerebbe scarichi abusivi presenti a Roccapiemonte.