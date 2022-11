Battipaglia, cani randagi da cinque anni in cerca di casa

Nessuno vuole i cani randagi battipagliesi. Per i trovatelli che vengono accalappiati sul territorio comunale, infatti, da anni si cerca una situazione alternativa a quella che, nel 2017, fu individuata. In mancanza di alternative, però, l’amministrazione comunale si è nuovamente vista costretta a rinnovare il rapporto con la Iguazu srl di Montecorvino Rovella.

Da cinque anni, infatti, la ditta è affidataria del “servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale, incluso l’eventuale smaltimento delle carcasse degli animali deceduti”. Alla scadenza del contratto, nell’aprile del 2019, tuttavia, le gare che furono attivate non riuscirono a individuare un altro soggetto. Non potendo sospendere il servizio, in attesa che fosse espletata una nuova gara, il Comune si affidò nuovamente alla Iguazu. Mentre gli uffici applicavano le nuove tariffe giornaliere, previste dalla legge regionale del 2019, scoppiò la pandemia che, come scritto dagli uffici, ha rallentato ancor più l’iter, costringendo nuovamente all’espletamento della gara.

Tra una cosa e l’altra, comunque, si è arrivati a ottobre 2022, quando è stata indetta una nuova gara. Nel frattempo, però, i cani randagi non possono andare a spasso. Così, anche per sanare i mesi precedenti, il Comune ha dovuto prorogare ancora una volta il servizio della Iguazu a tutto il 2022. Con la speranza che gli ultimi due mesi dell’anno bastino per definire la vicenda dei cani battipagliesi.