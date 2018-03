Domenica 25 Marzo 2018, 06:55 - Ultimo aggiornamento: 24 Marzo, 23:53

BATTIPAGLIA - Tentano di scippare una signora per strada che, per trattenere la borsa cade sul marciapiedi e si ferisce alla testa. L’episodio è accaduto nella tarda serata di venerdì scorso, a via Olevano, in pieno centro.I malviventi non sono riusciti a strappare la borsa alla donna e sono fuggiti prima che fosse troppo tardi. I passanti hanno notato la scena e soccorso la signora ferita alla testa e sanguinante. Subito sono state avvisate le forze dell’ordine. La notizia del tentato scippo fallito è stata pubblicata su facebook da una donna, per mettere in guardia tutte le signore e raccomandare alle persone più deboli di stare attente. «Vorrei denunciare uno degli ultimi denigranti episodi cittadini – ha scritto la donna – poco fa hanno tentato di rubare una borsa ad una signora a via Olevano. Erano in due sui 30, 35 anni. Donne, fate attenzione».