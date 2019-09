Domenica 8 Settembre 2019, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 08-09-2019 11:37

Terminata verso le 10,45 l'evacuazione a Battipaglia di 36.177 persone. Poco dopo le 11 gli artificieri dell'Esercito Italiano hanno inziato le operazioni di sminamento dell'ordigno bellico ritrovato a metà febbraio in un appezzamento di terreno a Spineta. Sinora non ci sono stati intoppi e le operazioni di disinnesco dell'ordigno bellico dovrebbero prosrguire per 8-12 e c'è la possibilità che termininino prima e solo quando l'area sarà bonificata gli sfollati protranno rientrare nelle abitazioni. In via Domodossola, in pieno cento, alcune famiglie forse non a conoscenza dell'ordinanza di evacuazione hanno temporeggiato e sono dovute intervenire le forze dell'ordine per convincerle a lasciare le case.