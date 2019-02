Venerdì 15 Febbraio 2019, 06:05 - Ultimo aggiornamento: 15-02-2019 06:24

Condannata a dieci anni di reclusione per omicidio preterintenzionale Denise Schiavo, la mamma della neonata di due mesi morta nell’ottobre 2014. Anche per i giudici della Corte di assise di Salerno è stata la madre ad uccidere la neonata anche se, quando l’avrebbe scossa forse per esasperazione, non aveva intenzione di ammazzarla non rendendosi subito conto probabilmente del danno provocato alla piccola. I pm Roberto Penna e Francesca Fittipaldi avevano chiesto per l’imputata 14 anni e sei mesi sia per l’omicidio preterintenzionale ma anche per lesioni e calunnia: i giudici, nella sentenza emessa ieri pomeriggio, hanno però assorbito l’ipotesi delle lesioni nella condanna a 10 anni ed hanno assolto la donna dall’accusa di calunnia per difetto del dolo. L’assoluzione riguarda anche la madre e il compagno della donna (padre della piccola deceduta) che rispondevano solo di calunnia: per la pubblica accusa i due (Francesco Giugliano e Gerarda Picciariello), avrebbero tentato di coprire le responsabilità della giovane mamma, puntando il dito contro il personale sanitario che aveva avuto in cura la piccola e presentando una querela quanto le radiografie rivelarono lesioni.