Blitz antidroga a Battipaglia: pusher arrestato in casa

Operazione antidroga a Battipaglia. I carabinieri e la polizia municipale, questa mattina, hanno perquisito numerose abitazioni ed hanno sequestrato 150 grammi di marijuana nascosti nella casa di un pusher che è stato arrestato.

I controlli sono stati effettuati con l'ausilio delle unità cinofile dei carabinieri di Sarno. Nei giorni scorsi i cittadini che vivono in litoranea avevano segnalato alle forze dell'ordine il via vai di spacciatori e clienti, anche ragazzini minorenni, che si incontravano a ridosso delle case e delle spiagge per vendere ed acquistare stupefacenti. La marijuana è stata posta sotto sequestro.