Vallo della Lucania, truffa da 12 milioni di euro sul bonus facciate: in 33 nel mirino, scattano i maxi-sequestri

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, emesso nei confronti di 33 persone residenti nelle province di Salerno (in particolare Agropoli, Perdifumo e Castellabate), Napoli e Lecce.

Sono tutti ritenuti, allo stato, responsabili di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in forma tentata e consumata, per aver generato, ceduto, ovvero compensato, crediti d’imposta inesistenti relativi al “bonus facciate’’, per un valore complessivo di oltre 12 milioni di euro.