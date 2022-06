Vietri sul mare, tutto pronto per Buonissimi: Pippo Pelo e Adriana Petro presentatori

Tutto pronto per «Buonissimi», il charity event dell'associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma - dedicato alla raccolta fondi per la ricerca scientifica, con il sostegno di tanti appassionati dell'enogastronomia del Mediterraneo. La quarta edizione, realizzata sempre con il sostegno della «Fondazione Giuseppe Marinelli» e ideata e organizzata da Paola Pignataro e Silvana Tortorella, si terrà il prossimo 20 giugno, a partire dalle 19,30, alle Rocce Rosse del «Lloyd's Baia Hotel» a Vietri sul Mare. Mentre Flavio Insinna, testimonial di due edizioni precedenti ha comunicato via social che non potrà partecipare fisicamente alla quarta edizione ma che comunque sosterrà «Buonissimi», gli amici Pippo Pelo e Adriana Petro confermano di essere i presentatori dell'evento benefico al quale parteciperanno oltre 150 interpreti della ristorazione italiana, che con il loro estro creativo delizieranno gli ospiti attraverso un viaggio eno-gastronomico attingendo alla vasta dispensa agroalimentare e vinicola del mediterraneo.

Quest'anno «Buonissimi» torna dopo due anni di fermo a causa della pandemia. «Il Covid-19 - ha sottolineato Anna Maria Alfani, presidente «Open Odv» - ci ha insegnato che se la ricerca ha i fondi sufficienti fa passi da gigante. Lo dimostra il fatto che abbiamo avuto un vaccino in meno di un anno, una cosa impensabile in tempi normali e questo è accaduto perché sforzi e risorse sono andati alla ricerca. É vero anche però che durante questo periodo i nostri bambini hanno continuato ad ammalarsi, così continuano ad avere bisogno di assistenza e cure. Loro conservano sempre la speranza di poter guarire e per questo la ricerca è di vitale importanza. Mi auguro che anche quest'anno la partecipazione sia massiccia». «Buonissimi» quest'anno ha deciso di sostenere il progetto biennale di ricerca Chance (Five hundreds CHildren with cANCErs) dell'Istituto di ricerca Ceinge di Napoli.