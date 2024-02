Furore, turista americano cade nel fiordo dopo un lancio col paracadute: salvato

Si è lanciato con quello che i soccorritori definiscono uno pseudoparacadute da Agerola ed è caduto nel fiordo di Furore. Un turista americano di 22 anni è stato soccorso stamattina dai vigili del fuoco. L'elicottero del reparto volo Vigili del Fuoco Salerno non è riuscito a recuperare il malcapitato per problematiche tecniche legate alla manovra in quanto troppo alto il punto.

Ma è stato trasportato su un presidio sanitario dalla squadra vigili del fuoco di Maiori in zona sicura per essere recuperato da un gommone della guardia di finanza, per il successivo trasporto presso presidio sanitario