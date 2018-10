Mercoledì 17 Ottobre 2018, 19:41

CAMPAGNA - Scoppia la gomma, camionista ferito al viso. Il 47enne di Afragola, Francesco C., rischia di perdere un occhio.L'episodio è accaduto in mattinata all'uscita autostradale di Campagna.Il camionista si è accorto che qualcosa non andava. Le vibrazioni e i rumori del camion non lasciavano intendere nulla di positivo. Dopo aver rallentato vistosamente la sua corsa, il 47enne si è fermato all'uscita autostradale di Campagna.Sceso dall'abitacolo a controllare la gomma, il camionista è stato travolto dall'esplosione. In zona è stato chiesto l'intervento del 118 e della polizia stradale. Il dottore Martinangelo ha prestato le prime cure al paziente, trasferito poi all'ospedale di Eboli. Le ferite al volto erano evidenti. La fronte ustionata e sanguinante ha messo in allarme i sanitari.Giunto al pronto soccorso il paziente è stato sottoposto alla tac e a diverse radiografie. Concluso il giro di visite, è arrivato il responso. Le ferite al volto si rimargineranno nelle prossime settimane. I dubbi dei medici riguardano il recupero della funzionalità dell'occhio. Il camionista rischia danni permanenti con eventuali rischi anche per il suo lavoro. I medici ebolitani si sono riservati la prognosi.Per la polizia stradale di Eboli, giunta all'uscita autostradale di Campagna, l'episodio non va considerato come sinistro stradale ma come incidente sul lavoro.